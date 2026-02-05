Inscription
#Essais

Vivre enfin

François Jullien

ActuaLitté
L'ode à la vie de l'un des penseurs essentiels de notre temps. On croit qu'il suffirait de " cueillir le jour ", de " profiter " de la vie... Mais a-t-on un tel accès immédiat à vivre ? Car vivre est la condition de toutes les conditions : être en vie. Mais en même temps vivre est l'aspiration de toutes nos aspirations ou ce que nous n'atteignons jamais : vivre enfin ! Or peut-on penser des concepts de vivre, donnant à vivre ? En commençant par dissocier " vital " et " vivant ", en opposant la vraie vie à la non-vie ou pseudo-vie, en explorant ce que vivre recèle d' inouï comme d' incommensurable et d'abord en éprouvant comment la " transparence du matin " peut décaper la vie, il s'agira de penser comment déployer vivre . En reprenant tout le chemin engagé depuis plus d'une décennie, j'ai tenté de tracer ici une Carte du vivre pour y repérer, comme a dit le Poète, la " région où vivre ". " Dans son nouvel essai, le philosophe dessine une " carte du vivre ", à avoir sous la main pour pouvoir, simplement, changer la vie. " Roger Pol Droit, Le Monde

Par François Jullien
Chez Pocket

|

Auteur

François Jullien

Editeur

Pocket

Genre

Autres

Vivre enfin

François Jullien

Paru le 05/02/2026

192 pages

Pocket

9,30 €

ActuaLitté
9782266353816
© Notice établie par ORB
