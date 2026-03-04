Le Seigneur Nécron Oltyx, héritier en disgrâce d'un trône dynastique, aurait dû commander des innombrables légions de nobles guerriers. Mais relégué à l'exil, il vit la Ruine d'une existence misérable sur le monde de Sedh, à la tête d'une pathétique garnison qu'amenuise la lutte incessante contre les envahisseurs Orks. Décidé à revendiquer son héritage, Oltyx regagne la cour qui l'a banni et ainsi commence un voyage au sein d'une horreur liée à la noire origine des Nécrons eux-mêmes. Et si Oltyx veut sauver sa précieuse dynastie Ithakas des barbares du culte de la guerre connu sous le sobriquet Imperium de l'Humanité, il va devoir s'improviser un Règne d'un type bien différent qu'il ne l'avait imaginé. Ce recueil contient les deux romans du dyptique Le Roi Mort Deux Fois : Ruine et Règne, accompagné par le roman court 'Amputés' et trois nouvelles de Nécrons