#Essais

Vous êtes éternels

Nicolas-David Paris

ActuaLitté
Le témoignage d'un médium qui bouleverse notre manière d'appréhender la vie, et donne envie d'aimer, de vibrer, de vivre les expériences qui nous sont offertes. Et si nos chers disparus continuaient à nous aimer et à veiller sur nous depuis l'au-delà ? Et s'ils pouvaient communiquer avec nous ? Et si, soucieux de nous, ils cherchaient à nous guider dans notre vie ? Ponctué de nombreux cas de consultation et de communication avec l'au-delà, ce livre spirituel ouvre une autre voie pour avancer sereinement sur notre chemin de vie. Vous ne verrez plus la mort ni la vie comme avant, car, oui, " vous êtes éternels " !

Par Nicolas-David Paris
Chez Pocket

|

Auteur

Nicolas-David Paris

Editeur

Pocket

Genre

Au-delà

Vous êtes éternels

Nicolas-David Paris

Paru le 05/02/2026

256 pages

Pocket

8,70 €

ActuaLitté
9782266353748
© Notice établie par ORB
