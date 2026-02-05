Le témoignage d'un médium qui bouleverse notre manière d'appréhender la vie, et donne envie d'aimer, de vibrer, de vivre les expériences qui nous sont offertes. Et si nos chers disparus continuaient à nous aimer et à veiller sur nous depuis l'au-delà ? Et s'ils pouvaient communiquer avec nous ? Et si, soucieux de nous, ils cherchaient à nous guider dans notre vie ? Ponctué de nombreux cas de consultation et de communication avec l'au-delà, ce livre spirituel ouvre une autre voie pour avancer sereinement sur notre chemin de vie. Vous ne verrez plus la mort ni la vie comme avant, car, oui, " vous êtes éternels " ! Texte intégral