#Essais

Les causes de la violence

Jean-David Zeitoun

Explorez les causes profondes de la violence à travers une analyse scientifique qui remet en question nos idées reçues et propose une compréhension nouvelle du phénomène. Après avoir baissé pendant des décennies, le nombre d'homicides augmente de nouveau dans plusieurs pays, dont la France. La violence est une préoccupation obsessionnelle des sociétés contemporaines, mais elle n'est pas traitée de manière scientifique. Les opinions s'appuient sur des préjugés et le pouvoir politique se concentre sur les conséquences au lieu de traiter les causes. Pourtant, il existe des données permettant de comprendre pourquoi certaines personnes se comportent violemment et d'autres pas. L'objectif de ce livre est de tenter une explication d'ensemble de la violence, à travers une théorie factuelle qui s'appuie sur les données scientifiques disponibles. " Dans son nouveau livre, Jean-David Zeitoun explore les ressorts des homicides depuis l'Antiquité. Avec une thèse forte : il n'existe aucune prédisposition à la violence chez l'homme. Un ouvrage puissant. " Les Echos " Le sujet pourrait sembler anxiogène mais l'essai signé par l'épidémiologiste Jean-David Zeitoun est revigorant. " Le Nouvel Obs Texte intégral

Par Jean-David Zeitoun
Chez Pocket

|

Auteur

Jean-David Zeitoun

Editeur

Pocket

Genre

Violence

Les causes de la violence

Jean-David Zeitoun

Paru le 05/02/2026

256 pages

Pocket

10,30 €

9782266352673
