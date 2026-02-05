Inscription
#Polar

La gardienne

Sonja Delzongle

Dans ce qui devait être leur havre de paix, le danger guette... Au coeur d'une sombre forêt du Morvan, tout près d'un lac aux eaux opaques, se dresse une maison en bois. C'est là que les Olsen s'installent, un jour de printemps. Le père, d'origine norvégienne, a imposé cet isolement à sa famille à la suite de la brutale agression subie à l'école par Rune, sa fille préférée qu'il a élevée comme un garçon. Pour fuir ce monde hostile et violent, ils vivront désormais loin de tous, dans ces bois retirés. Leur Petite Norvège, comme il l'appelle, est une promesse d'autonomie et de sécurité. Mais certaines promesses sont des mensonges. Et, les filles Olsen vont bientôt le découvrir, la vie en vase clos peut aussi devenir le pire des pièges...

Par Sonja Delzongle
Chez Fleuve Noir

Auteur

Sonja Delzongle

Editeur

Fleuve Noir

Genre

Thrillers

La gardienne

Sonja Delzongle

Paru le 05/02/2026

432 pages

Fleuve Noir

21,95 €

9782265159228
