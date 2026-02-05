Oiseau de malheur

Embarquez dans une chasse au trésor unique au coeur de l'Angleterre, entre secrets bien gardés et complots bien ficelés ! La mort du chasseur d'antiquités Arthur Crockleford est-elle vraiment accidentelle comme le prétend la police ? Freya, sa disciple, et Carole, son amie de toujours, en doutent fortement. Pour elles, il a été assassiné. Pour preuve une mystérieuse lettre qu'Arthur leur a adressée, truffée d'indices, les mène à un week-end d'antiquaires au manoir Copthorn, dans le Suffolk. Alors Freya, formée autrefois par Arthur, va replonger, avec tout son flair, dans le monde de la chasse aux antiquités qu'elle avait quitté vingt ans plus tôt. Au manoir Copthorn, Carole et elle comprennent très vite que les antiquités sont des contrefaçons et que leur présence n'est pas la bienvenue. Et si le meurtrier d'Arthur se cachait parmi les participants ? Et s'il s'apprêtait une deuxième fois à frapper ?