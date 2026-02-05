Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Polar

Oiseau de malheur

Christel Gaillard-Paris, C. L. Miller

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Embarquez dans une chasse au trésor unique au coeur de l'Angleterre, entre secrets bien gardés et complots bien ficelés ! La mort du chasseur d'antiquités Arthur Crockleford est-elle vraiment accidentelle comme le prétend la police ? Freya, sa disciple, et Carole, son amie de toujours, en doutent fortement. Pour elles, il a été assassiné. Pour preuve une mystérieuse lettre qu'Arthur leur a adressée, truffée d'indices, les mène à un week-end d'antiquaires au manoir Copthorn, dans le Suffolk. Alors Freya, formée autrefois par Arthur, va replonger, avec tout son flair, dans le monde de la chasse aux antiquités qu'elle avait quitté vingt ans plus tôt. Au manoir Copthorn, Carole et elle comprennent très vite que les antiquités sont des contrefaçons et que leur présence n'est pas la bienvenue. Et si le meurtrier d'Arthur se cachait parmi les participants ? Et s'il s'apprêtait une deuxième fois à frapper ?

Par Christel Gaillard-Paris, C. L. Miller
Chez 10/18

|

Auteur

Christel Gaillard-Paris, C. L. Miller

Editeur

10/18

Genre

Romans policiers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Oiseau de malheur par Christel Gaillard-Paris, C. L. Miller

Commenter ce livre

 

Oiseau de malheur

C. L. Miller trad. Christel Gaillard-Paris

Paru le 05/02/2026

408 pages

10/18

9,20 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782264087010
9782264087010
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.