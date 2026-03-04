Oddtaxi Tome 1

Au coeur des rues de Tokyo, un chauffeur de taxi taciturne arpente la ville. Odokawa, solitaire endurci, ne vit qu'à travers les voix de sa radio et les confessions étranges de ses passagers. Parmi eux : un influenceur prêt à tout pour devenir viral, un fan obsessionnel d'un girls band, une infirmière énigmatique, ou encore un étrange duo en quête de célébrité. Dans cette routine teintée d'absurde, Odokawa observe sans jamais vraiment s'impliquer... jusqu'au jour où une lycéenne disparaît sans laisser de trace. Tandis que la police commence à poser des questions, il se retrouve au coeur d'un réseau de mensonges, de manipulations et de vérités qu'il aurait préféré ignorer. Chaque trajet devient une pièce d'un puzzle inquiétant. Et si cette affaire le concernait bien plus qu'il ne l'imagine ?