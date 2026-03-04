Inscription
#Manga

Oddtaxi Tome 1

Kazuya Konomoto, P.I.C.S., Takeichi Arabaya

ActuaLitté
Au coeur des rues de Tokyo, un chauffeur de taxi taciturne arpente la ville. Odokawa, solitaire endurci, ne vit qu'à travers les voix de sa radio et les confessions étranges de ses passagers. Parmi eux : un influenceur prêt à tout pour devenir viral, un fan obsessionnel d'un girls band, une infirmière énigmatique, ou encore un étrange duo en quête de célébrité. Dans cette routine teintée d'absurde, Odokawa observe sans jamais vraiment s'impliquer... jusqu'au jour où une lycéenne disparaît sans laisser de trace. Tandis que la police commence à poser des questions, il se retrouve au coeur d'un réseau de mensonges, de manipulations et de vérités qu'il aurait préféré ignorer. Chaque trajet devient une pièce d'un puzzle inquiétant. Et si cette affaire le concernait bien plus qu'il ne l'imagine ?

Par Kazuya Konomoto, P.I.C.S., Takeichi Arabaya
Pika Edition

|

Auteur

Kazuya Konomoto, P.I.C.S., Takeichi Arabaya

Editeur

Pika Edition

Genre

Seinen/Homme

Oddtaxi Tome 1

Kazuya Konomoto, P.I.C.S., Takeichi Arabaya trad. Anne-Sophie Thévenon

Paru le 04/03/2026

208 pages

Pika Edition

7,50 €

ActuaLitté
9791043307348
© Notice établie par ORB
