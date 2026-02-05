Le baiser de la demoiselle

Une fiction inspirée d'un true crime historique, qui donne la parole à des femmes autrement réduites au silence par l'Histoire. " La machine à trancher les têtes. Conçue pour décapiter les membres de la noblesse, son mécanisme rapide est réputé moins douloureux que la hache ; mais, bien sûr, aucune de ses victimes n'a survécu pour en témoigner. " Edimbourg, 1679. Lady Christian Nimmo est accusée d'avoir assassiné son amant, lord James Forrester. La nouvelle de son emprisonnement et de son procès s'étale dans les journaux, avec des titres qui ne laissent guère place au doute : Femme adultère. Putain. Meurtrière. A peine un an plus tôt, Christian était encore une jeune mariée respectable et menait une vie de privilèges. Pourquoi tout risquer pour une liaison avec celui qui est aussi son oncle par alliance ? Cette passion interdite la rend-elle pour autant coupable de l'homicide dont l'accuse Violet, la prostituée engagée par James pour satisfaire ses appétits ? Elle aussi, pourtant, aurait eu des raisons de souhaiter sa mort... Dans cette fiction haletante, qui frôle parfois avec la romance, et qui est librement inspirée d'une véritable affaire criminelle du XVIIe siècle, Kate Foster redonne une voix à des femmes autrement réduites au silence par l'histoire.