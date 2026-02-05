Inscription
#Polar

Le baiser de la demoiselle

Christel Gaillard-Paris, Kate Foster

ActuaLitté
Une fiction inspirée d'un true crime historique, qui donne la parole à des femmes autrement réduites au silence par l'Histoire. " La machine à trancher les têtes. Conçue pour décapiter les membres de la noblesse, son mécanisme rapide est réputé moins douloureux que la hache ; mais, bien sûr, aucune de ses victimes n'a survécu pour en témoigner. " Edimbourg, 1679. Lady Christian Nimmo est accusée d'avoir assassiné son amant, lord James Forrester. La nouvelle de son emprisonnement et de son procès s'étale dans les journaux, avec des titres qui ne laissent guère place au doute : Femme adultère. Putain. Meurtrière. A peine un an plus tôt, Christian était encore une jeune mariée respectable et menait une vie de privilèges. Pourquoi tout risquer pour une liaison avec celui qui est aussi son oncle par alliance ? Cette passion interdite la rend-elle pour autant coupable de l'homicide dont l'accuse Violet, la prostituée engagée par James pour satisfaire ses appétits ? Elle aussi, pourtant, aurait eu des raisons de souhaiter sa mort... Dans cette fiction haletante, qui frôle parfois avec la romance, et qui est librement inspirée d'une véritable affaire criminelle du XVIIe siècle, Kate Foster redonne une voix à des femmes autrement réduites au silence par l'histoire.

Par Christel Gaillard-Paris, Kate Foster
Chez 10/18

|

Auteur

Christel Gaillard-Paris, Kate Foster

Editeur

10/18

Genre

Policiers historiques

Le baiser de la demoiselle

Kate Foster trad. Christel Gaillard-Paris

Paru le 05/02/2026

452 pages

10/18

9,50 €

ActuaLitté
9782264086891
