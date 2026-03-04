You Rock me Tome 3

Hibari a décidé d'assumer ce qu'elle ressent, et de sortir avec Gaku. Par ailleurs, la véritable identité de "Baihuu" est révélée : le grand chanteur à succès n'est autre que l'ami d'enfance de la jeune femme, Rihito ! Alors qu'elle est abasourdie par la révélation, ce dernier vient lui faire une déclaration... Avec son caractère libre et imprévisible, Gaku, de son côté, lui en fait voir de toutes les couleurs, mais cet été, Hibari est bien décidée à sortir de sa personnalité trop "rangée" !