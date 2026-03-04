Inscription
You Rock me Tome 3

Keiko Iwashita

Hibari a décidé d'assumer ce qu'elle ressent, et de sortir avec Gaku. Par ailleurs, la véritable identité de "Baihuu" est révélée : le grand chanteur à succès n'est autre que l'ami d'enfance de la jeune femme, Rihito ! Alors qu'elle est abasourdie par la révélation, ce dernier vient lui faire une déclaration... Avec son caractère libre et imprévisible, Gaku, de son côté, lui en fait voir de toutes les couleurs, mais cet été, Hibari est bien décidée à sortir de sa personnalité trop "rangée" !

Par Keiko Iwashita
Chez Pika Edition

Auteur

Keiko Iwashita

Editeur

Pika Edition

Genre

Shojo/fille

You Rock me Tome 3

Keiko Iwashita trad. Laetitia Citroën

Paru le 04/03/2026

176 pages

Pika Edition

7,20 €

9791043305122
© Notice établie par ORB
