#Essais

La saga des Romanov

Jean Des Cars

De Pierre le Grand à Nicolas II, le roman vrai des souverains de l'ancienne Russie. La Russie ne cesse de renouer avec son passé impérial. Sans haine ni a priori, le temps des tsars sort de l'oubli organisé, pour être reconsidéré après les mensonges et la désinformation imposés par la Révolution, puis la guerre civile et la dictature. Avec son talent coutumier, Jean des Cars raconte comment la dynastie des Romanov, qui régna de 1613 à 1917, a construit la Russie impériale et bouleversé l'histoire du monde. De Pierre le Grand à Nicolas II, en passant notamment par la Grande Catherine et Alexandre II, il dépeint l'histoire et la personnalité de ses souverains, soulignant l'extraordinaire de leurs destins où la grandeur côtoie presque toujours la tragédie.

Par Jean Des Cars
Chez Librairie Académique Perrin

|

Auteur

Jean Des Cars

Editeur

Librairie Académique Perrin

Genre

Russie

La saga des Romanov

Jean Des Cars

Paru le 05/02/2026

430 pages

Librairie Académique Perrin

10,00 €

9782262113452
