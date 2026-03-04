Inscription
#Manga

Battle Game in 5 Seconds - vol. 02 -prix découverte - édition limitée

Saizou Harawata, Kashiwa Miyako

ActuaLitté
Préparez-vous à une deuxième manche très serrée ! Combat dans 5, 4, 3... Les duels 1vs1 ont enfin commencé et c'est maintenant au tour de Yûri, une lycéenne pleine de caractère, d'entrer en scène. Avec quel pouvoir va-t-elle braver la brute épaisse qui lui a été attribuée pour adversaire ? De son côté, Akira essaie de maîtriser ses surprenants pouvoirs, mais le jeune homme va découvrir la nouvelle épreuve qu'on impose à ses compagnons d'infortune et lui : le combat par équipe. Sauront-ils faire bloc face à l'adversité ?

Par Saizou Harawata, Kashiwa Miyako
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Saizou Harawata, Kashiwa Miyako

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Shonen/garçon

Battle Game in 5 Seconds - vol. 02 -prix découverte - édition limitée

Saizou Harawata, Kashiwa Miyako trad. Pascale Simon

Paru le 04/03/2026

240 pages

Bamboo Editions

3,00 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041118724
9791041118724
© Notice établie par ORB
plus d'informations

