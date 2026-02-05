" Je veux raconter la cuisine comme elle est, par celles et ceux qui la font. Celles et ceux qui y gravitent, que l'on rencontre de jour comme de nuit. " De la cuisine d'un étoilé au zinc des brasseries parisiennes en passant par une enseigne de prêt-à-manger, Adélie Vernhes raconte par tableaux successifs les joies et les peines de la restauration. Elle retranscrit aussi bien le tourbillon des coups de feu - où tous les sens sont en éveil, où chaque plat est source d'émerveillement et de créativité - que les rencontres d'hommes et de femmes associant leur solitude après le service. Des cadences infernales des cuisines aux repas partagés au petit matin, L'Exercice des mâchoires est un portrait sensoriel et délicat de celles et ceux qui ont fait voeu de nourrir autrui, parfois au détriment de leur propre personne.