Battle Game in 5 Seconds Tome 3 . Edition limitée

Attention ! Combat dans 5, 4, 3... . Devenus les cobayes d'une mystérieuse organisation, Akira et ses compagnons d'infortune doivent désormais suivre des voies différentes. Au bout du chemin, ils découvrent un grand champ de bataille où trois forces concurrentes se mènent une guerre totale grâce à leurs pouvoirs aussi surprenants que dévastateurs. Les trois camps ont des philosophies très différentes, et des méthodes parfois expéditives... Dans quelle équipe Akira s'engagera-t-il ? Une fois intégré, pourra-t-il lui faire confiance ? Lever de rideau sur cette troisième manche totalement imprévisible !