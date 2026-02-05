Inscription
#Roman francophone

L'Ile du faucon

Daniel Cario

Un suspense plein de tension aux confins de la folie, qui se terre dans les souterrains secrets d'une île aux contours et aux habitants étranges. Un duo de gendarmes, aux prises avec un mystérieux châtelain, mène l'enquête... Par l'auteur de Les Chaos de Bréhat et d' Une fervente lectrice . Partis en week-end romantique, l'adjudant Philippe Derval et la lieutenante Héloïse Daubert se trouvent pris dans une violente tempête au large de Vannes. Ils échouent miraculeusement sur une petite île dominée par un château médiéval. Malgré l'accueil chaleureux qu'il leur réserve, le propriétaire, Ghislain de Rochette, semble avoir bien des secrets à cacher. Et que penser du comportement étrange des habitants, qui paraissent hypnotisés ? La policière, perspicace et déterminée, est convaincue que se trame une histoire sinistre dans les profondeurs du château. Au cours de ses investigations, elle disparaît... Un suspense tendu, aux confins de la folie.

Par Daniel Cario
Chez Presses de la Cité

|

Auteur

Daniel Cario

Editeur

Presses de la Cité

Genre

Bretagne

L'Ile du faucon

Daniel Cario

Paru le 05/02/2026

272 pages

Presses de la Cité

21,00 €

9782258210035
