Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Manga

Cats and Dragon Tome 2

Amara, Izumi Sasaki, Mai Okuma

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une saga feel-good de chats magiques, élevés par un dragon un peu félin ! Au coeur d'une forêt magique, le dragon cracheur de feu continue de veiller sur ses protégés félins qui l'appellent affectueusement "tonton ailé". Malheureusement pour lui, les chats n'en font qu'à leur tête ! L'un s'installe en ville pour observer les humains, un autre veille jalousement sur le champ de sétaires de la forêt, un troisième décide d'enseigner la magie à une jeune humaine... A travers toutes ces péripéties félines, le dragon se retrouve malgré lui au contact de l'humanité. Peu à peu, ses certitudes commencent à vaciller. Et si tous les humains n'étaient pas à craindre ? Une histoire empreinte de chaleur, de mystère et de douce mélancolie.

Par Amara, Izumi Sasaki, Mai Okuma
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Amara, Izumi Sasaki, Mai Okuma

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Shonen/garçon

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Cats and Dragon Tome 2 par Amara, Izumi Sasaki, Mai Okuma

Commenter ce livre

 

Cats and Dragon Tome 2

Amara, Izumi Sasaki, Mai Okuma trad. Aurélie Lafosse-Marin

Paru le 04/03/2026

192 pages

Bamboo Editions

7,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791041114658
9791041114658
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.