Cats and Dragon Tome 2

Une saga feel-good de chats magiques, élevés par un dragon un peu félin ! Au coeur d'une forêt magique, le dragon cracheur de feu continue de veiller sur ses protégés félins qui l'appellent affectueusement "tonton ailé". Malheureusement pour lui, les chats n'en font qu'à leur tête ! L'un s'installe en ville pour observer les humains, un autre veille jalousement sur le champ de sétaires de la forêt, un troisième décide d'enseigner la magie à une jeune humaine... A travers toutes ces péripéties félines, le dragon se retrouve malgré lui au contact de l'humanité. Peu à peu, ses certitudes commencent à vaciller. Et si tous les humains n'étaient pas à craindre ? Une histoire empreinte de chaleur, de mystère et de douce mélancolie.