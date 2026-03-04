Marie rêve en vert

Marie aime tant le vert qu'elle en rêve la nuit. Un rêve en roseaux, joli comme un son de flûte. Un rêve sautillant de grenouilles et de sauterelles. Un rêve où il pleut des petits pois - et la voilà fille-prairie. Soudain, dans le ciel, passe une manif d'oiseaux, un petit drapeau vert au bec. Au réveil, Marie demande à sa maman une promenade en vert, pour de vrai. Elle entre dans la forêt... un arbre s'adresse à elle... Alors Marie se fabrique son premier drapeau, vert bien sûr. Et dans la rue où elle court le faire flotter, voilà qu'arrivent, non pas une nuée d'oiseaux, mais une volée d'enfants du quartier. Tous portent un drapeau vert. Tous ont eu le même rêve en vert. " Car c'est en vert que, peu à peu, en chaque terre, les idées poussent. "