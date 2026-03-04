Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Bande dessinée jeunesse

Eddie, Noé & Sarah

Max de Radiguès, Hugo Piette

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Eddie et Noé partagent les bancs de l'école depuis toujours et, maintenant qu'ils sont collégiens, les mêmes idéaux. Ce qui les lie, c'est la lutte pour le climat et tant pis s'il faut sécher les cours pour aller en manif'. Les adultes qui leur ont laissé un monde en crise n'ont qu'à bien se tenir ! Et justement, le directeur du collège sans cesse sur leur dos va bientôt l'apprendre à ses dépens : Eddie et Noé vont organiser une grève pour le climat devant le collège, comme Greta avant eux, afin de mettre les adultes face à leurs responsabilités ! Mais qui aurait pu deviner qu'une histoire de coeur allait mettre cette belle complicité militante à rude épreuve : eh oui, Noé aime Sarah, sauf que Sarah, elle, aime bien la rebelle Eddie et qu'Eddie n'est pas indifférente aux charmes de Sarah... Ce triangle amoureux parviendra-t-il à dépasser ces conflits et à lutter ensemble pour un monde meilleur ?

Par Max de Radiguès, Hugo Piette
Chez Sarbacane Editions

|

Auteur

Max de Radiguès, Hugo Piette

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

BD jeunesse divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Eddie, Noé & Sarah par Max de Radiguès, Hugo Piette

Commenter ce livre

 

Eddie, Noé & Sarah

Max de Radiguès, Hugo Piette

Paru le 04/03/2026

144 pages

Sarbacane Editions

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791040806967
9791040806967
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.