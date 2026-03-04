Eddie, Noé & Sarah

Eddie et Noé partagent les bancs de l'école depuis toujours et, maintenant qu'ils sont collégiens, les mêmes idéaux. Ce qui les lie, c'est la lutte pour le climat et tant pis s'il faut sécher les cours pour aller en manif'. Les adultes qui leur ont laissé un monde en crise n'ont qu'à bien se tenir ! Et justement, le directeur du collège sans cesse sur leur dos va bientôt l'apprendre à ses dépens : Eddie et Noé vont organiser une grève pour le climat devant le collège, comme Greta avant eux, afin de mettre les adultes face à leurs responsabilités ! Mais qui aurait pu deviner qu'une histoire de coeur allait mettre cette belle complicité militante à rude épreuve : eh oui, Noé aime Sarah, sauf que Sarah, elle, aime bien la rebelle Eddie et qu'Eddie n'est pas indifférente aux charmes de Sarah... Ce triangle amoureux parviendra-t-il à dépasser ces conflits et à lutter ensemble pour un monde meilleur ?