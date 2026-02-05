Conseils en pharmacie

Ce guide pratique est destiné à l'ensemble des professionnels exerçant en pharmacie et parapharmacie : pharmaciens, préparateurs en pharmacie, conseillers en dermocosmétique et étudiants. Il regroupe l'ensemble des conseils à délivrer lors d'une demande spontanée en dermatologie et cosmétologie à l'officine ou en complément d'une prescription médicale. Facile d'utilisation, ce livre regroupe 60 conseils classés par ordre alphabétique et traités sous forme de fiches claires et synthétiques abordant les points suivants : - définition ; - description/signes cliniques ; - nécessité d'une consultation médicale ; - conseil complet : hygiène de la peau, soins de routine, soins spécifiques ; - règles hygiénodiététiques et conseils préventifs. En fin d'ouvrage, un dossier complet détaille six techniques de médecine esthétique dont les injections de toxine botulique et d'acide hyaluronique, le laser et le peeling. Un livre essentiel pour la pratique quotidienne de la dermatologie et de la cosmétologie à l'officine.