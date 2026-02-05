Inscription
#Essais

Conseils en pharmacie

Deborah Ferey

ActuaLitté
Ce guide pratique est destiné à l'ensemble des professionnels exerçant en pharmacie et parapharmacie : pharmaciens, préparateurs en pharmacie, conseillers en dermocosmétique et étudiants. Il regroupe l'ensemble des conseils à délivrer lors d'une demande spontanée en dermatologie et cosmétologie à l'officine ou en complément d'une prescription médicale. Facile d'utilisation, ce livre regroupe 60 conseils classés par ordre alphabétique et traités sous forme de fiches claires et synthétiques abordant les points suivants : - définition ; - description/signes cliniques ; - nécessité d'une consultation médicale ; - conseil complet : hygiène de la peau, soins de routine, soins spécifiques ; - règles hygiénodiététiques et conseils préventifs. En fin d'ouvrage, un dossier complet détaille six techniques de médecine esthétique dont les injections de toxine botulique et d'acide hyaluronique, le laser et le peeling. Un livre essentiel pour la pratique quotidienne de la dermatologie et de la cosmétologie à l'officine.

Par Deborah Ferey
Chez Maloine

|

Auteur

Deborah Ferey

Editeur

Maloine

Genre

Etudes et pratiques profession

Conseils en pharmacie

Deborah Ferey

Paru le 05/02/2026

192 pages

Maloine

38,00 €

ActuaLitté
9782224037239
