#Essais

La fabrique du fanatisme

Philippe-Joseph Salazar

La parole tue. Pour recruter et fanatiser, les djihadistes ont forgé une rhétorique implacable, à même de transformer la cruauté absolue en héroïsme suprême et le langage en machine de guerre lancée contre l'Occident. Des vidéos de décapitation aux proclamations martiales sur Internet, le djihadisme mène une redoutable offensive de persuasion, désormais amplifiée par l'intelligence artificielle. C'est en expert que Philippe-Joseph Salazar explique les rouages de cette argumentation mortifère, démonte les mécanismes d'une impitoyable machine à endoctriner et en dévoile les ressorts terrifiants. Dans ce champ de bataille qu'est devenu le discours, il est urgent de reprendre la parole. Car si les mots peuvent être une arme létale, ils sont aussi notre dernier rempart contre la barbarie. Une immersion glaçante et salutaire au coeur de la rhétorique qui ensanglante notre monde. Rhétoricien et philosophe, professeur de la faculté de droit de l'université du Cap en Afrique du Sud et ancien directeur en démocratie et rhétorique au Collège international de philosophie, Philippe-Joseph Salazar est l'auteur de nombreux essais, dont Suprémacistes et Contre la rhétorique, paru aux Editions du Cerf.

Par Philippe-Joseph Salazar
Chez Cerf

|

Auteur

Philippe-Joseph Salazar

Editeur

Cerf

Genre

Sciences politiques

La fabrique du fanatisme

Philippe-Joseph Salazar

Paru le 05/02/2026

224 pages

Cerf

19,90 €

ActuaLitté
9782204173391
