Petit Ours Brun cherche les oeufs de Pâques

La chasse aux oeufs, un incontournable dans la vie des petits C'est Pâques ! Il y a plein d'oeufs cachés dans le jardin. Petit Ours Brun et Petite Ourse Miel ont chacun un panier... Arriveront-ils à tous les trouver ? De l'aventure et des émotions La chasse aux oeufs, c'est toute une aventure : explorer, découvrir des coins secrets, s'entraider... C'est aussi l'apprentissage d'émotions fortes : la frustration de ne pas trouver, la jalousie quand d'autres enfants en trouvent plus... Une histoire pour patienter jusqu'à Pâques en famille. Une collection incontournable, des thématiques fortes Ce livre est publié dans la collection "Mon petit poche Petit Ours Brun", adorée des tout-petits. Avec des thèmes au plus proche du quotidien des enfants, cette collection aide les enfants à grandir en confiance.