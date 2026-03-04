Inscription
#Album jeunesse

Petit Ours Brun cherche les oeufs de Pâques

Marie Aubinais, Danièle Bour

ActuaLitté
La chasse aux oeufs, un incontournable dans la vie des petits C'est Pâques ! Il y a plein d'oeufs cachés dans le jardin. Petit Ours Brun et Petite Ourse Miel ont chacun un panier... Arriveront-ils à tous les trouver ? De l'aventure et des émotions La chasse aux oeufs, c'est toute une aventure : explorer, découvrir des coins secrets, s'entraider... C'est aussi l'apprentissage d'émotions fortes : la frustration de ne pas trouver, la jalousie quand d'autres enfants en trouvent plus... Une histoire pour patienter jusqu'à Pâques en famille. Une collection incontournable, des thématiques fortes Ce livre est publié dans la collection "Mon petit poche Petit Ours Brun", adorée des tout-petits. Avec des thèmes au plus proche du quotidien des enfants, cette collection aide les enfants à grandir en confiance.

Par Marie Aubinais, Danièle Bour
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Marie Aubinais, Danièle Bour

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Petit ours brun

Retrouver tous les articles sur Petit Ours Brun cherche les oeufs de Pâques par Marie Aubinais, Danièle Bour

Commenter ce livre

 

Petit Ours Brun cherche les oeufs de Pâques

Marie Aubinais, Danièle Bour

Paru le 04/03/2026

16 pages

Bayard jeunesse

2,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
9791036391637
© Notice établie par ORB
plus d'informations

