Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Paie

Michel Fiore

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un guide synthétique et pratique au format livret, au contenu entièrement actualisé, pour maîtriser l'essentiel de la Paie ! Rédigé sous forme de fiches avec des exemples, des tableaux et des schémas, ce petit guide complet en couleurs de 48 pages, est à jour des dernières règlementations. Indispensable pour maîtriser : - Les rubriques du bulletin de paie ; - Le calcul et la rémunération du temps de travail ; - Le calcul des cotisations ; - Les déclarations sociales. Un guide essentiel pour tous les étudiants et les professionnels ! Des QR Codes et des mini liens permettent d'accéder directement à des sites de référence et des ressources complémentaires. Le Mini-Précis Paie est rédigé par Michel Fiore, enseignant en Comptabilité et Gestion - chef du département GEA de l'université de Toulon. Les Mini-Précis, aussi précis que petits !

Par Michel Fiore
Chez Nathan

|

Auteur

Michel Fiore

Editeur

Nathan

Genre

Rémunération

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Paie par Michel Fiore

Commenter ce livre

 

Paie

Michel Fiore

Paru le 05/02/2026

48 pages

Nathan

4,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782095062088
9782095062088
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.