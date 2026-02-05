Un guide synthétique et pratique au format livret, au contenu entièrement actualisé, pour maîtriser l'essentiel de la Paie ! Rédigé sous forme de fiches avec des exemples, des tableaux et des schémas, ce petit guide complet en couleurs de 48 pages, est à jour des dernières règlementations. Indispensable pour maîtriser : - Les rubriques du bulletin de paie ; - Le calcul et la rémunération du temps de travail ; - Le calcul des cotisations ; - Les déclarations sociales. Un guide essentiel pour tous les étudiants et les professionnels ! Des QR Codes et des mini liens permettent d'accéder directement à des sites de référence et des ressources complémentaires. Le Mini-Précis Paie est rédigé par Michel Fiore, enseignant en Comptabilité et Gestion - chef du département GEA de l'université de Toulon. Les Mini-Précis, aussi précis que petits !