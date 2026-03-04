Une joyeuse comptine pleine de surprises Frou, frou ! Toc ! Toc ! Toc ! Mmm ! Fritt fritt ! Clac ! Bouh ! Hooo ! Avec La comptine du printemps, suivez Coco l'oiseau, Grignotte la souris et Ninon la fourmi perchés dans leur cerisier en fleurs. C'est l'anniversaire de Ninon, et Coco et Grignotte lui ont prévu un joli cadeau : une fleur de cerisier. Seulement voilà, un coup de vent et frou, frou ! La fleur, Ninon et Grignotte s'envolent ! Une histoire pleine de rythme et de malice, à lire comme une chanson, ponctuée d'onomatopées qui font rire et chatouillent les oreilles, ainsi que la thématique des anniversaires, pour accompagner les tout-petits dans les premières grandes étapes de leur vie ! Un livre rythmé et sensoriel pour accompagner vos petits cet été Pensé pour les tout-petits dès 2 ans, cet album tout-carton invite les lecteurs à ressentir l'ambiance du printemps : les bourgeons en fleurs, le vent printanier et la joie de partager des moments ensemble. Grâce à ses nombreuses onomatopées et à une lecture verticale qui suit la hauteur du cerisier, le livre devient un petit théâtre à manipuler, parfait pour partager un moment de lecture animé et complice. Une conteuse et une illustratrice qui forment un duo de choc Ecrit par France Quatromme, conteuse reconnue, et illustré par Mylène Rigaudie, dont les personnages pleins de tendresse ont déjà séduit de nombreux enfants, La comptine du printemps est le second titre d'une série de quatre albums cartonnés, un pour chaque saison dans le cerisier de Coco, Grignotte et Ninon !