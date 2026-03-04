Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Album jeunesse

La comptine du printemps

France Quatromme, Mylène Rigaudie

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Une joyeuse comptine pleine de surprises Frou, frou ! Toc ! Toc ! Toc ! Mmm ! Fritt fritt ! Clac ! Bouh ! Hooo ! Avec La comptine du printemps, suivez Coco l'oiseau, Grignotte la souris et Ninon la fourmi perchés dans leur cerisier en fleurs. C'est l'anniversaire de Ninon, et Coco et Grignotte lui ont prévu un joli cadeau : une fleur de cerisier. Seulement voilà, un coup de vent et frou, frou ! La fleur, Ninon et Grignotte s'envolent ! Une histoire pleine de rythme et de malice, à lire comme une chanson, ponctuée d'onomatopées qui font rire et chatouillent les oreilles, ainsi que la thématique des anniversaires, pour accompagner les tout-petits dans les premières grandes étapes de leur vie ! Un livre rythmé et sensoriel pour accompagner vos petits cet été Pensé pour les tout-petits dès 2 ans, cet album tout-carton invite les lecteurs à ressentir l'ambiance du printemps : les bourgeons en fleurs, le vent printanier et la joie de partager des moments ensemble. Grâce à ses nombreuses onomatopées et à une lecture verticale qui suit la hauteur du cerisier, le livre devient un petit théâtre à manipuler, parfait pour partager un moment de lecture animé et complice. Une conteuse et une illustratrice qui forment un duo de choc Ecrit par France Quatromme, conteuse reconnue, et illustré par Mylène Rigaudie, dont les personnages pleins de tendresse ont déjà séduit de nombreux enfants, La comptine du printemps est le second titre d'une série de quatre albums cartonnés, un pour chaque saison dans le cerisier de Coco, Grignotte et Ninon !

Par France Quatromme, Mylène Rigaudie
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

France Quatromme, Mylène Rigaudie

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Tout-carton

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La comptine du printemps par France Quatromme, Mylène Rigaudie

Commenter ce livre

 

La comptine du printemps

France Quatromme, Mylène Rigaudie

Paru le 04/03/2026

26 pages

Bayard jeunesse

10,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036382833
9791036382833
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.