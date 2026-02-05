Au feu, petit pompier !

Un livre animé plein d'action pour jouer au pompier, tirer, glisser et éteindre le feu comme un grand ! Une première découverte ludique du monde des pompiers, alliant apprentissage et amusement. La sonnerie retentit dans la caserne : vite, on fait glisser petit pompier le long de la perche de feu, puis on actionne la tirette pour faire démarrer le camion. Pin-pon ! Pin-pon ! Arrivés sur les lieux de l'incendie, on éteint le feu avec la lance à incendie et on déploie la grande échelle. Bravo bébé : tu as bien aidé les pompiers ! Grâce à des animations solides et faciles à manipuler, bébé devient acteur de l'histoire et découvre le monde des pompiers . Un premier livre animé solide, pour les bébés dès 1 an.