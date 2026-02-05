Inscription
#Album jeunesse

Au feu, petit pompier !

Nathalie Choux

ActuaLitté
Un livre animé plein d'action pour jouer au pompier, tirer, glisser et éteindre le feu comme un grand ! Une première découverte ludique du monde des pompiers, alliant apprentissage et amusement. La sonnerie retentit dans la caserne : vite, on fait glisser petit pompier le long de la perche de feu, puis on actionne la tirette pour faire démarrer le camion. Pin-pon ! Pin-pon ! Arrivés sur les lieux de l'incendie, on éteint le feu avec la lance à incendie et on déploie la grande échelle. Bravo bébé : tu as bien aidé les pompiers ! Grâce à des animations solides et faciles à manipuler, bébé devient acteur de l'histoire et découvre le monde des pompiers . Un premier livre animé solide, pour les bébés dès 1 an.

Par Nathalie Choux
Chez Nathan

|

Auteur

Nathalie Choux

Editeur

Nathan

Genre

Livres rabats, tirettes

Retrouver tous les articles sur Au feu, petit pompier ! par Nathalie Choux

Commenter ce livre

 

Au feu, petit pompier !

Nathalie Choux

Paru le 05/02/2026

10 pages

Nathan

8,95 €

ActuaLitté
9782095058708
© Notice établie par ORB
