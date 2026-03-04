Inscription
#Roman jeunesse

Coups de coeur au club

Bonnie Bryant, Servane Altermatt

ActuaLitté
Carole accompagne des touristes lors d'une randonnée équestre quand elle rencontre Scott, un garçon charmant en vacances dans la région et débutant en équitation. Après qu'elle lui sauve la vie, il tombe rapidement amoureux d'elle et cherche à passer le plus de temps possible avec elle durant son séjour. Mais Carole, elle, a d'autres priorités : l'équitation et ses amies, Steph et Lisa, viennent en tête. En plus de cela, elle doit gérer un problème à la maison : elle déteste la compagne de son père, qu'elle trouve trop envahissante. Résultat pour le club du Grand Galop : ces vacances seront l'occasion de trouver un moyen de se débarrasser de cette femme et de Scott ! A moins, finalement, que ces deux-là ne soient pas si détestables que ça...

Par Bonnie Bryant, Servane Altermatt
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Bonnie Bryant, Servane Altermatt

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

Retrouver tous les articles sur Coups de coeur au club par Bonnie Bryant, Servane Altermatt

Commenter ce livre

 

Coups de coeur au club

Bonnie Bryant, Servane Altermatt trad. Pascale Bayarré

Paru le 04/03/2026

144 pages

Bayard jeunesse

6,90 €

ActuaLitté
9791036374920
© Notice établie par ORB
