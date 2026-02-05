Inscription
#Roman jeunesse

L'incroyable potion poilue

David Bry, Jérôme Pélissier

Le clan du Chaudron revient en force pour une nouvelle aventure, magique drôle et pleine de rebondissements dans cet incroyable tome 5, dès 7 ans ! Magie, mystère et moustaches grillées : le Clan du Chaudron mène l'enquête ! C'est la fête du village. Le clan du Chaudron est impatient d'assister au spectacle de feu magique. Mais Akim le magicien s'est fait voler ses poudres magiques, et tout accuse Grosdoudou ! Valentine est persuadée que son chaton est incapable de voler quoi que ce soit. D'ailleurs, Grosdoudou aimerait bien les aider mais il s'est grillé les moustaches et ne peut plus s'orienter ! Pour résoudre cette enquête, une seule solution : préparer une potion poilue. Une série fantasy qui va enchanter les lecteurs dès 7 ans avec son cocktail d'humour et de magie.

Chez Nathan

Auteur

David Bry, Jérôme Pélissier

Editeur

Nathan

Genre

Nathan poche (6 à 8 ans)

L'incroyable potion poilue

David Bry, Jérôme Pélissier

Paru le 05/02/2026

64 pages

Nathan

7,90 €

9782095055523
