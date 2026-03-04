Une histoire au fil des saisons Dans le potager, les graines de petits pois grandissent jour après jour. Juste à côté, dans la mare, les poissons nagent, nagent... et ont très faim ! Entre les deux, une petite fille et son chien observent, jouent et attendent. Qui croquera les petits pois ? Une histoire pleine de tendresse et de surprises, rythmée par le temps qui passe et les plaisirs simples de la nature. Un livre idéal pour éveiller la curiosité des tout-petits Grâce à son texte mélodieux et à son rythme répétitif, Petits pois, petits poissons capte l'attention des jeunes enfants et les invite à écouter, observer et anticiper ce qui va se passer. Il stimule leur sens de l'observation et leur sensibilité à la nature, en mettant en scène la patience et le plaisir d'attendre le bon moment. Son format tout-carton et ses pages solides sont parfaitement adaptés aux petites mains, pour une lecture en toute autonomie dès 2 ans. Une collection pensée pour les premières histoires Cet album fait partie de la collection Tout Carton Tout Mignon, qui propose des histoires simples et captivantes, conçues spécialement pour les plus jeunes lecteurs. Illustré avec douceur et fraîcheur par Maria Neradova, il offre un univers lumineux et rassurant, parfait pour accompagner les enfants dans leur découverte du monde. Une belle initiation à l'éveil à la lecture et à l'amour des livres.