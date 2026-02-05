Le mystère du puits tout sec

Une nouvelle aventure magique et délirante du Clan du Chaudron, dès 7 ans ! Panique au village : toute l'eau a disparu ! Il n'y a plus d'eau au village ! Pour résoudre ce mystère, le Clan du chaudron doit descendre dans un puits tout sec. Entre une grotte étrange et une géante qui adore les bals masqués, les quatre amis vont avoir besoin de toutes leurs bonnes idées pour faire revenir l'eau. Mais la géante n'est pas du tout gentille... Un nouveau tome palpitant qui mêle fantasy et écologie, parfait pour les apprentis sorciers dès 7 ans ! Dans la lignée des "Chroniques de Narnia" version junior. Un cocktail d'aventures, d'amitié et de magie qui va enchanter les jeunes lecteurs.