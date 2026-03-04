Inscription
#Roman francophone

La pêche au chalut

Laure Castillo

"Lorsque le kiné a massé mon bras, le mois dernier, j'ai réalisé que c'était la première main d'homme à toucher mon corps depuis des années. La sensation était agréable, la pensée l'était moins. Je m'étonne toujours d'en voir certaines se jeter sur les sites de rencontres à peine débarrassées de leur compagnon, au lieu de danser toutes nues en hurlant : "Bon débarras, bon débarras ! " Mais aujourd'hui j'ai envie de revivre une histoire avec un homme. Avant le départ de ma fille, l'idée me trottait déjà dans la tête. Le meilleur moyen d'y parvenir est de m'inscrire sur un site, malgré ma réticence idiote - à l'inverse de mon pragmatisme habituel. C'est évident. Mieux, c'est statistique". Céline pensait avoir apprivoisé le vide et s'était convaincue que solitude pouvait rimer avec sérénité. A cinquante-trois ans, alors que sa fille s'apprête à quitter le nid, elle se demande : et si un nouveau chapitre, plus audacieux, commençait ? Céline plonge alors dans l'univers des rencontres en ligne, entre rires, doutes et échanges improbables. De Lyon à Paris, de textos maladroits en rendez-vous inattendus, elle explore les méandres du désir moderne et ses propres cicatrices tout en interrogeant son regard sur les hommes. Et, qui sait, la rencontre attend peut-être Céline là où elle l'imagine le moins ? Inspiré de l'expérience personnelle de l'autrice sur les applis de rencontres, La Pêche au chalut mêle humour et introspection. Roman acide, comédie de moeurs rythmée : qu'il est réjouissant de suivre Céline et ses déconvenues ! A propos de l'autrice Laure Castillo est formatrice et, dans une autre vie, autrice de romans. Elle vit entre Lyon et Paris.

Par Laure Castillo
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Laure Castillo

Editeur

HarperCollins France

Genre

Littérature française

Retrouver tous les articles sur La pêche au chalut par Laure Castillo

Commenter ce livre

 

La pêche au chalut

Laure Castillo

Paru le 04/03/2026

456 pages

HarperCollins France

19,90 €

