#Album jeunesse

Comme toi

Pauline Martin, Jean-Baptiste Del Amo

Un livre qui fait découvrir aux petits notre proximité avec les animaux pour mieux apprendre à les respecter. Une nouvelle édition dans un superbe format tout-carton ! Comme toi, j'aime la douceur, les câlins et les caresses. Savoir que quelqu'un me protège. Comme toi, j'aime jouer avec mes copains, et parfois faire des bêtises ! Comme toi, j'ai mon caractère. Je suis unique parmi tous mes semblables. Et même si nous sommes tous différents, j'ai comme toi un coeur qui bat. Un album qui éclaire, avec finesse et bienveillance, notre proximité avec les animaux.

Par Pauline Martin, Jean-Baptiste Del Amo
Chez Editions Gallimard

Auteur

Pauline Martin, Jean-Baptiste Del Amo

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Gallimard - Jeunesse

Paru le 05/02/2026

32 pages

Editions Gallimard

5,50 €

9782075237741
