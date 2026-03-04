Inscription
La fille de Jonathan Becker

Antoine Renand

ActuaLitté
Un roman haletant sur la fille d'un serial killer redoutable Elle est la fille de l'un des pires tueurs en série emprisonnés. Elle fut, enfant, impliquée dans son mode opératoire. Elle a refait sa vie, cherchant à oublier... et à se faire oublier. Mais lorsque le sang se remet à couler Jessica Becker se trouve de nouveau au coeur de l'orage. A propos de l'auteur Antoine Renand est écrivain, scénariste et réalisateur. En 2019, L'Empathie est lauréat du prix Nouvelles Voix du polar et finaliste du prix Maison de la presse. Suivront d'autres romans tout aussi remarqués : Fermer les yeux (à nouveau finaliste du prix Maison de la presse), S'adapter ou mourir et L'Empathie 2. "Vous avez aimé L'Empathie ? Alors, à coup sûr, vous allez adorer ce nouveau polar d'Antoine Renand". Femme actuelle "Un écrivain qui sort du lot, à l'égal de Franck Thilliez et de Karine Giebel". Gérard Collard

Par Antoine Renand
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Antoine Renand

Editeur

HarperCollins France

Genre

Thrillers

La fille de Jonathan Becker

Antoine Renand

Paru le 04/03/2026

406 pages

HarperCollins France

9,00 €

ActuaLitté
9791033926610
© Notice établie par ORB
