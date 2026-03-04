Un destin de rage & de flamme Tome 1

Comment croire en l'amour lorsque le destin a déjà tissé sa toile ? Pour survivre, Romeria a toujours été prête à tout, jusqu'à devenir la voleuse la plus réputée de New York. Alors, lorsqu'on lui pose un ultimatum, elle n'a d'autre choix que d'accepter de dérober une pierre mystérieuse. Mais elle n'aurait jamais imaginé qu'en débutant cette mission elle serait propulsée dans un autre monde et réincarnée en la princesse destinée à épouser le futur roi Zander. Cet homme la déteste de tout son être, et à raison : dans cet univers, Romeria est accusée d'avoir tué les parents de Zander et mis son règne en péril, alors même qu'ils devaient se marier. Pourtant, quand ce dernier lui propose de l'aider à déjouer le complot qui se trame contre lui, Romeria saisit sa chance, même si cela signifie devoir prétendre qu'ils s'aiment passionnément. Un jeu dangereux pour la voleuse, qui ne doit pas baisser sa garde. Car que se passera-t-il si son coeur ne veut plus seulement battre pour survivre, mais pour aimer ? Niveau d'intensité : 2/4 "C'est une excellente lecture et une belle surprise. L'intrigue est palpitante et les rebondissements multiples vous tiendront en haleine jusqu'au bout". @lectrice. addict A propos de l'autrice : Passionnée de littérature, K. A. Tucker écrit des histoires captivantes depuis son plus jeune âge. Avec Un destin de rage & de flamme, l'autrice nous entraîne dans un tourbillon de haine et d'amour, de complots et de guerres, le parfait mélange pour une romantasy impossible à lâcher.