Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Imaginaire

Un destin de rage & de flamme Tome 1

K. A. Tucker

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Comment croire en l'amour lorsque le destin a déjà tissé sa toile ? Pour survivre, Romeria a toujours été prête à tout, jusqu'à devenir la voleuse la plus réputée de New York. Alors, lorsqu'on lui pose un ultimatum, elle n'a d'autre choix que d'accepter de dérober une pierre mystérieuse. Mais elle n'aurait jamais imaginé qu'en débutant cette mission elle serait propulsée dans un autre monde et réincarnée en la princesse destinée à épouser le futur roi Zander. Cet homme la déteste de tout son être, et à raison : dans cet univers, Romeria est accusée d'avoir tué les parents de Zander et mis son règne en péril, alors même qu'ils devaient se marier. Pourtant, quand ce dernier lui propose de l'aider à déjouer le complot qui se trame contre lui, Romeria saisit sa chance, même si cela signifie devoir prétendre qu'ils s'aiment passionnément. Un jeu dangereux pour la voleuse, qui ne doit pas baisser sa garde. Car que se passera-t-il si son coeur ne veut plus seulement battre pour survivre, mais pour aimer ? Niveau d'intensité : 2/4 "C'est une excellente lecture et une belle surprise. L'intrigue est palpitante et les rebondissements multiples vous tiendront en haleine jusqu'au bout". @lectrice. addict A propos de l'autrice : Passionnée de littérature, K. A. Tucker écrit des histoires captivantes depuis son plus jeune âge. Avec Un destin de rage & de flamme, l'autrice nous entraîne dans un tourbillon de haine et d'amour, de complots et de guerres, le parfait mélange pour une romantasy impossible à lâcher.

Par K. A. Tucker
Chez HarperCollins France

|

Auteur

K. A. Tucker

Editeur

HarperCollins France

Genre

Paranormal, Bit-lit, Science-f

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un destin de rage & de flamme Tome 1 par K. A. Tucker

Commenter ce livre

 

Un destin de rage & de flamme Tome 1

K. A. Tucker trad. Lauriane Crettenand

Paru le 04/03/2026

617 pages

HarperCollins France

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033920861
9791033920861
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.