#Roman francophone

Correspondance Tomes 1, 2, 3

Roger Duchêne, Madame de Sévigné

"On ne peut contester à Marie de Rabutin Chantal, marquise de Sévigné (1626-1696), le titre de plus célèbre épistolière de France. Ses lettres écrites d'un ton libre et d'un style inventif nous introduisent dans sa familiarité et dans celle de son siècle. Si les lettres à sa fille, Mme de Grignan, nous la montrent mère passionnément attentive, on ne peut négliger le rôle qu'elle joue de témoin, souvent spirituel et amusé - mais aussi depuis l'affaire Fouquet, parfois inquiet et réprobateur -, des petits et grands événements du règne de Louis XIV". Jacques Prévot

Par Roger Duchêne, Madame de Sévigné
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Roger Duchêne, Madame de Sévigné

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Correspondance Tomes 1, 2, 3

Madame de Sévigné

Paru le 05/02/2026

Editions Gallimard

210,50 €

9782073147554
