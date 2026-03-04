Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre

Les hommes non plus n'aiment pas les cons... et le féminisme ne se fera pas sans eux

Sarah Barukh

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
A l'ère post #MeToo, une question reste largement éludée : quelle place les hommes peuvent-ils - et doivent-ils - prendre dans la lutte contre les violences faites aux femmes ? Forte de son engagement auprès de milliers de victimes et de témoins, Sarah Barukh est allée à la rencontre de près de soixante hommes, anonymes ou figures publiques, de tous âges et de tous horizons. Non pour les juger ou les sommer de se justifier, mais pour comprendre comment chacun pense le masculin, sa place, ses responsabilités ou ses contradictions dans un système de repères qui vacillent, et ce que l'engagement signifie concrètement pour certains d'entre eux. Leurs paroles dessinent les contours d'un féminisme qui refuse les simplifications et les procès collectifs, sans jamais minimiser la réalité massive des violences. Les hommes non plus n'aiment pas les cons déplace le regard, interroge sans essentialiser, et ouvre un espace de réflexion là où la confrontation a trop souvent remplacé la pensée.

Par Sarah Barukh
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Sarah Barukh

Editeur

HarperCollins France

Genre

sociologie du genre

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les hommes non plus n'aiment pas les cons... et le féminisme ne se fera pas sans eux par Sarah Barukh

Commenter ce livre

 

Les hommes non plus n'aiment pas les cons... et le féminisme ne se fera pas sans eux

Sarah Barukh

Paru le 04/03/2026

670 pages

HarperCollins France

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791033916024
9791033916024
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.