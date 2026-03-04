Les hommes non plus n'aiment pas les cons... et le féminisme ne se fera pas sans eux

A l'ère post #MeToo, une question reste largement éludée : quelle place les hommes peuvent-ils - et doivent-ils - prendre dans la lutte contre les violences faites aux femmes ? Forte de son engagement auprès de milliers de victimes et de témoins, Sarah Barukh est allée à la rencontre de près de soixante hommes, anonymes ou figures publiques, de tous âges et de tous horizons. Non pour les juger ou les sommer de se justifier, mais pour comprendre comment chacun pense le masculin, sa place, ses responsabilités ou ses contradictions dans un système de repères qui vacillent, et ce que l'engagement signifie concrètement pour certains d'entre eux. Leurs paroles dessinent les contours d'un féminisme qui refuse les simplifications et les procès collectifs, sans jamais minimiser la réalité massive des violences. Les hommes non plus n'aiment pas les cons déplace le regard, interroge sans essentialiser, et ouvre un espace de réflexion là où la confrontation a trop souvent remplacé la pensée.