#Polar

Le fils

Hélène Hervieu, Jo Nesbø

Sonny Lofthus a passé la moitié de sa vie en prison pour des crimes qu'il n'a pas commis. En échange de doses d'héroïne apportées jour après jour par des gardiens véreux, il accepte de les endosser. La drogue, c'est pour oublier le suicide de son père, policier corrompu. Les autres détenus voient en lui une figure mystique et certains d'entre eux viennent même se confesser dans sa cellule. Un jour, un des prisonniers lui révèle la terrible vérité sur la mort de son père. Cette confession tire Sonny de sa torpeur. Obsédé par la vengeance, il s'évade pour faire payer ceux qui ont trahi son père et détruit son existence. Quel qu'en soit le prix.

Par Hélène Hervieu, Jo Nesbø
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Hélène Hervieu, Jo Nesbø

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Romans policiers

Le fils

Jo Nesbø trad. Hélène Hervieu

Paru le 05/02/2026

624 pages

Editions Gallimard

10,50 €

9782073144263
© Notice établie par ORB
