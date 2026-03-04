Cahier H. P. Lovecraft

Publié pour la première fois en 1969, le Cahier Lovecraft contribua à faire reconnaître en France Howard Phillips Lovecraft comme l'un des écrivains majeurs du XXe siècle. Bien au-delà du seul genre du fantastique, cette monographie révéla la cohérence intellectuelle, philosophique et poétique d'une oeuvre jusqu'alors largement méconnue ou incomprise. Plus d'un demi-siècle plus tard, Lovecraft n'est plus un auteur à défendre, mais à relire. La lecture du Cahier permet de saisir les rêves de Lovecraft et surtout sa démarche, son attitude devant le monde de la création. Jamais un écrivain de fantastique n'a autant réfléchi - et été réfléchi - au problème de la création, surtout quand elle est si terrible et terrifiante. Il est question de comprendre cette quête des miroirs, miroir de la quête. C'est en démêlant le vrai du faux, l'apparence de la réalité, en essayant de remettre à l'endroit les inversions, en renversant les interversions que l'on risque de retrouver enfin la vérité qui fut celle de Lovecraft, mais qu'il n'a fait que voiler et dérober à nos regards, empruntant les multiples apparences que l'on sait, qui trompent souvent si bien. Son influence irrigue aujourd'hui la littérature, le cinéma, la bande dessinée, les arts visuels et les cultures numériques. Ce Cahier se veut une approche de l'oeuvre de cet écrivain initié, poète, voyant et conteur imaginatif...