#Roman francophone

Pour Britney

Louise Chennevière

"C'est parce que ce ne sont pas seulement, les vieux pervers, non, ce serait trop facile, c'est parce que le vieux pervers n'est pas un individu particulier mais, une manière de voir qui circule partout, et même dans le regard des garçons qu'on aime, et alors ça vous brise lentement, pernicieusement". Petite fille, Louise Chennevière rêvait de ressembler à Britney Spears. Mais à l'adolescence, l'admiration a brutalement laissé place au mépris. Celui que notre société éprouve pour les femmes trop libres, trop féminines, trop puissantes. En entremêlant son histoire à celles de Britney Spears et de Nelly Arcan, autre icône au destin brisé par la violence du patriarcat, l'autrice propose une tentative de réparation. Un cri de révolte, libérateur, retentissant et nécessaire, qui tend un miroir à notre époque et à chacun d'entre nous.

Par Louise Chennevière
Chez Editions Gallimard

|

Auteur

Louise Chennevière

Editeur

Editions Gallimard

Genre

Littérature française

Pour Britney

Louise Chennevière

Paru le 05/02/2026

144 pages

Editions Gallimard

8,10 €

9782073133106
