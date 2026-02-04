Inscription
#Polar

La résurrection du pire

Angélina Delcroix

ActuaLitté
"Essayez toujours, murmure-t-elle, sourire aux lèvres. Je n'existe pas". Le projet expérimental consistant à exiler certains détenus dangereux sur une île sans loi ni surveillance est toujours en place. En contrepartie de cette fausse liberté, l'identité des criminels qui ont accepté cette relégation est définitivement supprimée. Ils n'ont plus d'existence, plus de passé. Rayés de la mémoire collective sans retour en arrière possible. Et sans doute parce que ce qui se passe sur l'île reste sur l'île, personne ne veut prendre en compte les rapports accablants de la psychocriminologue Chloé Mesnil et de l'adjudante Joy Morel qui se sont pourtant rendues sur place. Alors quand quatre des pires criminels de ce cercle de l'enfer parviennent à s'échapper et regagnent le continent pour se venger, Joy et Chloé n'ont d'autre choix que de se replonger dans l'horreur. Pour peut-être parvenir à éviter la résurrection du pire. Ce roman fait suite au roman L'île des damnés d'Angelina Delcroix. Il peut cependant se lire indépendemment. Angelina Delcroix, a reçu le Prix Cognac 2024 du meilleur roman francophone pour Mémoires d'un expert psychiatre.

Chez Hugo et Compagnie

|

Auteur

Editeur

Hugo et Compagnie

Genre

Thrillers

Paru le 04/02/2026

494 pages

Hugo et Compagnie

8,90 €

ActuaLitté
9791042904029
