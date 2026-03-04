Deux dans Berlin

La traque mortelle d'un policier enquêtant sur le meurtre d'un haut dignitaire nazi et d'un rescapé de camp, dans un Berlin sur le point de tomber. Berlin, hiver 1944. L'ancien officier SS Hans Kalterer est affecté auprès de la police criminelle pour enquêter sur le meurtre d'un haut dignitaire nazi. Au même moment Rupert Haas, détenu à Buchenwald, profite d'un bombardement pour s'échapper du camp. Ayant rejoint la capitale, espérant y retrouver femme et enfant, c'est une tout autre réalité qu'il découvre : ces derniers ont été tués. Décidé à venger leur mort, il se lance dans une chasse à l'homme sanglante. Alors que la ville s'apprête à tomber, s'engage entre les deux hommes une traque mortelle.