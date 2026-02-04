Perdus dans le Ruaha

La nature, dans toute sa beauté et son imprévisibilité, impose un rythme de vie singulier à ceux qui choisissent de s'y immerger pleinement. En 2018, à l'âge de vingt-six ans, Iris prend la direction d'un écolodge niché au coeur du parc national du Ruaha, en Tanzanie. A la fois responsable d'une grande équipe et garante de l'expérience vécue par chaque visiteur, elle voit sa vie marquée par la proximité avec la faune sauvage. La nature, impitoyable, se fait écho des attentes incessantes des touristes. Dans ce récit, Iris partage son témoignage, oscillant entre la quête d'une existence authentique en symbiose avec la nature et les exigences toujours croissantes des clients.