Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Perdus dans le Ruaha

Iris Thiriaux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La nature, dans toute sa beauté et son imprévisibilité, impose un rythme de vie singulier à ceux qui choisissent de s'y immerger pleinement. En 2018, à l'âge de vingt-six ans, Iris prend la direction d'un écolodge niché au coeur du parc national du Ruaha, en Tanzanie. A la fois responsable d'une grande équipe et garante de l'expérience vécue par chaque visiteur, elle voit sa vie marquée par la proximité avec la faune sauvage. La nature, impitoyable, se fait écho des attentes incessantes des touristes. Dans ce récit, Iris partage son témoignage, oscillant entre la quête d'une existence authentique en symbiose avec la nature et les exigences toujours croissantes des clients.

Par Iris Thiriaux
Chez Le Lys Bleu

|

Auteur

Iris Thiriaux

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Perdus dans le Ruaha par Iris Thiriaux

Commenter ce livre

 

Perdus dans le Ruaha

Iris Thiriaux

Paru le 04/02/2026

252 pages

Le Lys Bleu

23,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042299286
9791042299286
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.