L'ombre du Déliant

Francine Carrillo, Francine Carillo

Faisant de chacun d'entre nous des frères et soeurs de Lazare, Francine Carrillo aiguise les mots pour dire la lassitude de vivre et entamer une " traversée de l'en-bas " . Car le Déliant, dont elle a l'art de déceler le passage, n'est pas un dieu à recette ou à performance. Présence à la fois discrète et puissante, on le reconnaît à ce qu'il ne se détourne pas des ombres : il en arpente les territoires pour travailler à dénouer ce qui en nous est mal attaché et nous porter vers l'Ouvert. Empruntant aux évangiles tous leurs récits de résurrection, des plus discrets aux plus subversifs, l'auteure nous conduit vers la lumière avec la grande délicatesse d'une femme qui sait tendre l'oreille à tous les frissons qui jalonnent nos existences : ceux de l'angoisse et ceux de nos résurrections. Car " quand on n'espère plus/ ni pain ni demain/ c'est là/ exactement là/ que le temps s'ouvre pour délier sa promesse " .

Par Francine Carrillo, Francine Carillo
Chez Labor et Fides

Auteur

Francine Carrillo, Francine Carillo

Editeur

Labor et Fides

Genre

Poésie

L'ombre du Déliant

Francine Carrillo, Francine Carillo

Paru le 04/03/2026

121 pages

Labor et Fides

16,00 €

9782830918991
