L'ombre du Déliant

Faisant de chacun d'entre nous des frères et soeurs de Lazare, Francine Carrillo aiguise les mots pour dire la lassitude de vivre et entamer une " traversée de l'en-bas " . Car le Déliant, dont elle a l'art de déceler le passage, n'est pas un dieu à recette ou à performance. Présence à la fois discrète et puissante, on le reconnaît à ce qu'il ne se détourne pas des ombres : il en arpente les territoires pour travailler à dénouer ce qui en nous est mal attaché et nous porter vers l'Ouvert. Empruntant aux évangiles tous leurs récits de résurrection, des plus discrets aux plus subversifs, l'auteure nous conduit vers la lumière avec la grande délicatesse d'une femme qui sait tendre l'oreille à tous les frissons qui jalonnent nos existences : ceux de l'angoisse et ceux de nos résurrections. Car " quand on n'espère plus/ ni pain ni demain/ c'est là/ exactement là/ que le temps s'ouvre pour délier sa promesse " .