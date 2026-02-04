Aux côtés du Dieu-Loup Tome 3

La rencontre de deux êtres divins et flamboyants. Il y a bien longtemps, la précédente reine de Centrose croisa la route d'un fier pygargue empereur. Cet aigle n'était autre qu'Adler, qui allait devenir son légat. Alors que la cité méridionale s'apprête à célébrer son grand festival de la Bénédi-Cité, une terrible menace approche. Tsubaki et ses compagnons parviendront-ils à protéger Centrose ? Découvrez la conclusion des aventures du jeune garçon et de son loup dans ce troisième volume d'Aux Côtés du Dieu Loup !