#Manga

Aux côtés du Dieu-Loup Tome 3

Maria Senza-Candela, Yomoko Yamamoto

La rencontre de deux êtres divins et flamboyants. Il y a bien longtemps, la précédente reine de Centrose croisa la route d'un fier pygargue empereur. Cet aigle n'était autre qu'Adler, qui allait devenir son légat. Alors que la cité méridionale s'apprête à célébrer son grand festival de la Bénédi-Cité, une terrible menace approche. Tsubaki et ses compagnons parviendront-ils à protéger Centrose ? Découvrez la conclusion des aventures du jeune garçon et de son loup dans ce troisième volume d'Aux Côtés du Dieu Loup !

Par Maria Senza-Candela, Yomoko Yamamoto
Auteur

Maria Senza-Candela, Yomoko Yamamoto

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Seinen/Homme

Aux côtés du Dieu-Loup Tome 3

Yomoko Yamamoto trad. Maria Senza-Candela

Paru le 04/02/2026

192 pages

Bamboo Editions

7,95 €

9791041117116
