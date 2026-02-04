Inscription
#Roman graphique

Le sanctuaire

Laurine Roux, Jérôme Lavoine

ActuaLitté
A l'orée de la forêt, son arc à la main, Gemma s'immobilise. Ses pieds s'enfoncent doucement dans la neige fraîche. Le sanglier qu'elle traque depuis l'aube est là, tranquille. De l'autre côté du rideau d'arbres, il la fixe, au-delà de la frontière du sanctuaire établie par son père. En aucun cas elle ne doit la franchir. Que faire ? Y aller et prendre le risque de désobéir ? Revenir en arrière, sans gibier ? Dans les deux cas, c'est s'exposer à la colère du père ...

Par Laurine Roux, Jérôme Lavoine
Chez Sarbacane Editions

|

Auteur

Laurine Roux, Jérôme Lavoine

Editeur

Sarbacane Editions

Genre

Romans graphiques

Le sanctuaire

Jérôme Lavoine

Paru le 04/02/2026

160 pages

Sarbacane Editions

25,00 €

ActuaLitté
9791040806615
© Notice établie par ORB
