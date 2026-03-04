Tous leurs secrets

Lorsque Mia et Finn visitent une vieille bâtisse victorienne à l'abandon, ils savent qu'ils ont trouvé la maison de leurs rêves. L'endroit où ils pourront élever avec bonheur l'enfant que Mia va mettre au monde. Mais au fil des travaux, ils découvrent des détails inquiétants. A quoi servait cette pièce secrète condamnée depuis des années ? Et il y a, sur une plinthe cette inscription qui fait froid dans le dos : "Je dois les sauver du grenier". Mia découvre alors que, des années auparavant, des meurtres ont été commis dans la maison de ses rêves. Inquiète, la jeune femme veut trouver des réponses. Et lorsque les fragments d'une sombre vérité commencent à émerger, Mia découvre que quelqu'un les observe et que le danger est toujours présent. Elle est prête à tout pour protéger sa famille, mais quel sera le prix à payer ?