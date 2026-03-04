Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Polar

Tous leurs secrets

John Marrs

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Lorsque Mia et Finn visitent une vieille bâtisse victorienne à l'abandon, ils savent qu'ils ont trouvé la maison de leurs rêves. L'endroit où ils pourront élever avec bonheur l'enfant que Mia va mettre au monde. Mais au fil des travaux, ils découvrent des détails inquiétants. A quoi servait cette pièce secrète condamnée depuis des années ? Et il y a, sur une plinthe cette inscription qui fait froid dans le dos : "Je dois les sauver du grenier". Mia découvre alors que, des années auparavant, des meurtres ont été commis dans la maison de ses rêves. Inquiète, la jeune femme veut trouver des réponses. Et lorsque les fragments d'une sombre vérité commencent à émerger, Mia découvre que quelqu'un les observe et que le danger est toujours présent. Elle est prête à tout pour protéger sa famille, mais quel sera le prix à payer ?

Par John Marrs
Chez City Editions

|

Auteur

John Marrs

Editeur

City Editions

Genre

Thrillers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tous leurs secrets par John Marrs

Commenter ce livre

 

Tous leurs secrets

John Marrs

Paru le 11/03/2026

416 pages

City Editions

22,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782824625911
9782824625911
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.