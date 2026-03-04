Inscription
La femme du maître tailleur Tome 1

Michelle Mazoué

A la fin du xviiie siècle, Mathilde, une jeune lavandière harassée par son pénible travail, est embauchée comme garde-malade auprès d'un grand tailleur parisien. Le vieillard se prend d'affection pour la jeune fille et il décide d'assurer sa succession en la mariant à son fils. Mais cette union arrangée est tout sauf heureuse. Peu à peu, la jeune femme découvre le caractère machiavélique et violent de son mari. Mal-aimée, maltraitée, elle trouve refuge dans les bras bienveillants de Nicolas, le jeune apprenti de l'atelier. Humilié d'être trompé, son mari conspire dans l'ombre. Et un jour, sous de fausses accusations, Nicolas est arrêté et envoyé au bagne. Pour retrouver l'homme qu'elle aime et vivre enfin selon son coeur, Mathilde devra être prête à toutes les audaces et tous les sacrifices...

Par Michelle Mazoué
Chez City Editions

|

Auteur

Michelle Mazoué

Editeur

City Editions

Genre

XVIIIe siècle

La femme du maître tailleur Tome 1

Michelle Mazoué

Paru le 18/03/2026

304 pages

City Editions

9,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9782824625836
