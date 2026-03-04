La femme du maître tailleur Tome 1

A la fin du xviiie siècle, Mathilde, une jeune lavandière harassée par son pénible travail, est embauchée comme garde-malade auprès d'un grand tailleur parisien. Le vieillard se prend d'affection pour la jeune fille et il décide d'assurer sa succession en la mariant à son fils. Mais cette union arrangée est tout sauf heureuse. Peu à peu, la jeune femme découvre le caractère machiavélique et violent de son mari. Mal-aimée, maltraitée, elle trouve refuge dans les bras bienveillants de Nicolas, le jeune apprenti de l'atelier. Humilié d'être trompé, son mari conspire dans l'ombre. Et un jour, sous de fausses accusations, Nicolas est arrêté et envoyé au bagne. Pour retrouver l'homme qu'elle aime et vivre enfin selon son coeur, Mathilde devra être prête à toutes les audaces et tous les sacrifices...