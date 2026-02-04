La fée Fifolette déclenche des tempêtes

Une fée rigolote qui s'emmêle les baguettes pour le plus grand plaisir des enfants ! Aujourd'hui, la fée Fifolette s'ennuie : il pleut et le ciel est tout gris. Ni une ni deux, elle décide de faire apparaître le soleil... mais sa baguette n'en fait qu'à sa tête et, au lieu du beau temps, voilà un serpent ou un sèche-cheveux qui surgissent ! Entre pluie, tempête et surprises, Fifolette accumule les gaffes dans une histoire pleine de rires et de rebondissements. Un plaisir de lecture entre humour, magie et jeux de mots Les enfants adorent les aventures farfelues de la fée Fifolette, et celle-ci ne fait pas exception ! Grâce aux jeux de langage, cette histoire permet aux petits de d'amuser avec les sons et de découvrir la magie des mots qui se transforment. Un excellent support pour développer le langage tout en s'amusant. Les illustrations vives et pleines d'humour ajoutent une touche joyeuse à cette lecture complice, parfaite à partager dès 3 ans. Une série à succès au format pratique et fabriquée en France La fée Fifolette est une héroïne incontournable. Ce titre, déjà plébiscité, revient dans une jolie édition brochée avec rabats, enrichie des biographies de l'autrice et de l'illustratrice. Fabriqué en France, ce livre propose un format souple, pratique et à petit prix, pour faire plaisir aux enfants sans se tromper !