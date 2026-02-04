Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Album jeunesse

Les sorcières à Paris

Marion Puech, Valérie Cros

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Paris en folie grâce à deux petites sorcières ! Crapouillette et Barbouillette visitent Paris... mais pas en simples touristes ! A coups de baguettes et de défis magiques, elles transforment la capitale en véritable terrain de jeu : la tour Eiffel devient fusée, le musée se transforme en chaos enchanté... Une escapade pleine d'humour et de malice, qui promet bien des surprises ! Une histoire drôle qui stimule l'imaginaire Ce livre invite les enfants à découvrir Paris autrement, à travers les yeux pétillants de deux petites sorcières qui voient la magie partout. En mêlant fantaisie et curiosité, l'histoire stimule l'imaginaire tout en éveillant les plus jeunes à des lieux emblématiques. Un classique des Belles Histoires à découvrir en famille Ce titre s'inscrit dans la collection à succès Les Belles Histoires (plus de 6 millions d'exemplaires vendus). Avec un nouveau format souple, des rabats ludiques et une fabrication 100 % française, cet album est aussi beau qu'engagé. A offrir sans hésiter !

Par Marion Puech, Valérie Cros
Chez Bayard jeunesse

|

Auteur

Marion Puech, Valérie Cros

Editeur

Bayard jeunesse

Genre

Bayard

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

DOSSIER - À la découverte de la littérature tchèque

Retrouver tous les articles sur Les sorcières à Paris par Marion Puech, Valérie Cros

Commenter ce livre

 

Les sorcières à Paris

Marion Puech, Valérie Cros

Paru le 04/02/2026

32 pages

Bayard jeunesse

5,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791036385339
9791036385339
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Grande Librairie : avant c'était mieux ? Un autre regard sur hier La classification des livres jeunesse proposée par le RN inquiète auteurs et éditeurs Pouvoir, restructurations, défiance : l’ère Olivennes commence chez Editis La Grande Librairie : quand les écrivains parlent de nos failles
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.