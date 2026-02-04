Les sorcières à Paris

Paris en folie grâce à deux petites sorcières ! Crapouillette et Barbouillette visitent Paris... mais pas en simples touristes ! A coups de baguettes et de défis magiques, elles transforment la capitale en véritable terrain de jeu : la tour Eiffel devient fusée, le musée se transforme en chaos enchanté... Une escapade pleine d'humour et de malice, qui promet bien des surprises ! Une histoire drôle qui stimule l'imaginaire Ce livre invite les enfants à découvrir Paris autrement, à travers les yeux pétillants de deux petites sorcières qui voient la magie partout. En mêlant fantaisie et curiosité, l'histoire stimule l'imaginaire tout en éveillant les plus jeunes à des lieux emblématiques. Un classique des Belles Histoires à découvrir en famille Ce titre s'inscrit dans la collection à succès Les Belles Histoires (plus de 6 millions d'exemplaires vendus). Avec un nouveau format souple, des rabats ludiques et une fabrication 100 % française, cet album est aussi beau qu'engagé. A offrir sans hésiter !