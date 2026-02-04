Inscription
#Roman francophone

White Rose

Molly Reagan

Deux clans opposés. Une relation interdite. Oseront-ils tout risquer pour s'aimer ? Déva a grandi dans l'ombre des White Eagles, le gang dirigé par son père d'une main de fer. Obéir ou subir : voilà les seules options qu'elle a toujours connues. Mais tout bascule le jour où elle est forcée de vandaliser l'exposition photo de Jackson, un ancien membre des Bloody Rose, clan ennemi des White Eagles. Renvoyée de son lycée, Déva est contrainte de poursuivre sa scolarité dans le même établissement que Jackson. Là-bas, loin des gangs, elle découvre la liberté... et l'amour. Elle sait pertinemment que s'aventurer sur ce terrain peut s'avérer très dangereux, d'autant qu'elle a interdiction de s'approcher du garçon qui fait vibrer son coeur. Déva a toujours eu une âme rebelle mais, cette fois-ci, jusqu'où est-elle prête à aller pour briser ses chaînes ? Niveau d'intensité : 1/4 "Je suis fan de Molly Reagan, fan de ses histoires, fan de ses personnages, fan de ses univers". @enaiirolf_ A propos de l'autrice : Molly Reagan est une pile électrique qui ne se pose devant son écran qu'une fois la maison endormie. Femme active, mère poule et épouse modèle (ou presque), elle n'a pas pour priorité de créer l'homme parfait dans ses romans mais de faire rêver ses lectrices.

Par Molly Reagan
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Molly Reagan

Editeur

HarperCollins France

Genre

Romance sexy

White Rose

Molly Reagan

Paru le 04/02/2026

512 pages

HarperCollins France

8,90 €

9791033920052
© Notice établie par ORB
