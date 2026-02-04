Inscription
#Essais

Pâques

Karem Bustica

Avant de mourir, Jésus dit à ses amis " Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix " (Jean, 14, 27), paroles que le prêtre reprend à chaque messe. Cette année sera la première fête de Pâques du pape Léon XIV et nous savon combien le thème de la paix lui est cher. Rappelons-nous ses paroles lors de son élection : " Que la paix soit avec vous ! C'est la paix du Christ ressuscité, une paix désarmée et une paix désarmante ". Avec le hors-série Pâques 2026, Prions en Eglise vous propose de vivre le Carême sur ce thème de la résurrection et de la paix. Durant 6 semaines, nous serons invités à ouvrir nos coeurs à travers des rencontres, des témoignages, des prières, des activités à faire seul ou en famille... pour nourrir sa confiance et son espérance jusqu'à Pâques. Ce magazine, richement illustré, contient un journal de bord pour vous accompagner sur votre chemin de Carême.

Chez Bayard Presse

Paru le 04/02/2026

82 pages

10,00 €

9791029618567
