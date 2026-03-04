Le lendemain de Noël 1962, Brian Clough, buteur surdoué de l'équipe de Sunderland, se blesse. Fin brutale d'une carrière prometteuse. Avide de revanche, il se reconvertit comme manager. Aidé de son inséparable ami Peter Taylor, il va conduire la modeste équipe de Derby à la victoire en championnat d'Angleterre. Deux ans plus tard, il arrive à Leeds United, le grand club européen du moment. Mais avec son style provocateur, il se heurte à l'hostilité de l'équipe et de ses dirigeants. Ce qui s'annonçait comme le couronnement de la carrière de Brian Clough vire au cauchemar.