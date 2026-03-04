Inscription
44 jours

David Peace

Le lendemain de Noël 1962, Brian Clough, buteur surdoué de l'équipe de Sunderland, se blesse. Fin brutale d'une carrière prometteuse. Avide de revanche, il se reconvertit comme manager. Aidé de son inséparable ami Peter Taylor, il va conduire la modeste équipe de Derby à la victoire en championnat d'Angleterre. Deux ans plus tard, il arrive à Leeds United, le grand club européen du moment. Mais avec son style provocateur, il se heurte à l'hostilité de l'équipe et de ses dirigeants. Ce qui s'annonçait comme le couronnement de la carrière de Brian Clough vire au cauchemar.

Par David Peace
Chez Rivages

Auteur

David Peace

Editeur

Rivages

Genre

Romans policiers

44 jours

David Peace trad. Daniel Lemoine

Paru le 04/03/2026

480 pages

Rivages

10,50 €

9782743670184
