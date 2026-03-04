Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Des livres Inoubliables La Mairie de Paris menace le Salon du livre africain Lobbying et transparence dans l'industrie du livre
#Essais

Droit administratif et droit naturel

Basile Mérand, Nicolas Huten, Nicolas Sild

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le droit naturel classique n'a longtemps suscité d'intérêt que de la part des historiens du droit et des idées, convaincus à juste titre de son utilité pour la compréhension du droit contemporain. Après avoir récemment fait l'objet d'une certaine attention de la doctrine privatiste, le moment est venu pour la doctrine publiciste d'apporter sa contribution à ce renouveau. Telle est la finalité de cet ouvrage qui envisage le droit administratif à l'aune des catégories du droit naturel classique. L'objet de ces pages pourra légitimement surprendre. A première vue en effet, le droit administratif est un droit de la puissance publique, certes modéré par le contrôle du juge, mais qui semble exclure par principe toute approche sous l'angle de la justice ou de l'équité. Ce premier regard, qui en appelle d'autres à l'avenir, propose de revenir sur cette idée fort répandue. Sans nier la dimension politique du droit administratif, les contributions du présent ouvrage montrent que ce droit est souvent marqué par la présence discrète d'une conception classique, c'est-à-dire gréco-romaine, du droit naturel, tant dans sa construction historique que dans l'application qu'en fait aujourd'hui le juge administratif dans les domaines les plus variés.

Par Basile Mérand, Nicolas Huten, Nicolas Sild
Chez LexisNexis

|

Auteur

Basile Mérand, Nicolas Huten, Nicolas Sild

Editeur

LexisNexis

Genre

Droit administratif général

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Droit administratif et droit naturel par Basile Mérand, Nicolas Huten, Nicolas Sild

Commenter ce livre

 

Droit administratif et droit naturel

Basile Mérand, Nicolas Huten, Nicolas Sild

Paru le 04/03/2026

130 pages

LexisNexis

29,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782711043729
9782711043729
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Amazon partenaire du Festival du livre de Paris : les libraires claquent la porte Alain Soral condamné à 2 ans de prison ferme, avec mandat d’arrêt La Grande Librairie retourne en enfance, pour le meilleur et pour le pire Monsieur Le Prof devant les tribunaux : Flammarion “m'a totalement abandonné"
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.