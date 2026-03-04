Droit administratif et droit naturel

Le droit naturel classique n'a longtemps suscité d'intérêt que de la part des historiens du droit et des idées, convaincus à juste titre de son utilité pour la compréhension du droit contemporain. Après avoir récemment fait l'objet d'une certaine attention de la doctrine privatiste, le moment est venu pour la doctrine publiciste d'apporter sa contribution à ce renouveau. Telle est la finalité de cet ouvrage qui envisage le droit administratif à l'aune des catégories du droit naturel classique. L'objet de ces pages pourra légitimement surprendre. A première vue en effet, le droit administratif est un droit de la puissance publique, certes modéré par le contrôle du juge, mais qui semble exclure par principe toute approche sous l'angle de la justice ou de l'équité. Ce premier regard, qui en appelle d'autres à l'avenir, propose de revenir sur cette idée fort répandue. Sans nier la dimension politique du droit administratif, les contributions du présent ouvrage montrent que ce droit est souvent marqué par la présence discrète d'une conception classique, c'est-à-dire gréco-romaine, du droit naturel, tant dans sa construction historique que dans l'application qu'en fait aujourd'hui le juge administratif dans les domaines les plus variés.